Impfen in Kirchen : Termin für Kirche in Kietz entfällt

In allen anderen Prignitzer Kirchen wird am 14., 16. und 17. Dezember geimpft.

Kietz | Wie Jacqueline Braun vom Kreiskrankenhaus Prignitz mitteilt, entfällt das ursprünglich für Freitag, 17. Dezember, vorgesehene Impfen in der Kirche in Kietz. Grund für den Ausstieg der Kirche seien organisatorische Gründe, so die Pressesprecherin. Bezüglich aller anderen Kirchen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, so Jaqueline Braun. ...

