Impfkampagne geht weiter : Freie Impftermine in der Prignitz verfügbar

In der Prignitz gibt es wieder neue Möglichkeiten, sind impfen zu lassen. So auch in Kirchen, bei einer neuen Impfstelle in Wittenberge und in Pritzwalk.

Prignitz | Eine sehr gute Nachricht für Impfwillige, die noch keinen Termin ergattern konnten: Das Kreiskrankenhaus und der Kirchenkreis Prignitz bieten in der nächsten Woche in verschiedenen Kirchen im Landkreis an drei Tagen Impfungen an. Das teilte Jacqueline Braun, Referentin Marketing und Kommunikation beim Kreiskrankenhaus, mit. Die Impfungen finden ohne V...

