Start am Dienstag geplant : Perleberger Impfzentrum vergibt Termine

Prignitz | Für das Impfzentrum in Perleberg sind ab sofort Anmeldungen möglich. Darüber informierte das Potsdamer Gesundheitsministerium am Mittwochnachmittag. Am kommenden Dienstag soll die erste Impfstraße starten, am Mittwoch und Donnerstag zwei weitere. "So haben wir es auch in den anderen Impfzentren gemacht", sagt Gabriel Hesse, Pressesprecher im Gesundhei...

