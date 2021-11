E-Mobilität in Perleberg : An den Tankstellen der Rolandstadt können E-Autos nicht „tanken“

Wer in Perleberg mit einem E-Mobil oder Hybrid-Fahrzeug unterwegs ist, der hat es nicht leicht, eine Ladestation zu finden. Besonders an den Wochenenden nach 16 Uhr ist die einzige vorhandene nicht erreichbar.

Perleberg | Wo kann man ein Hybrid- oder Elektroauto in Perleberg aufladen? Mit dieser Frage wendet sich unser Leser Reiner Zädow aus Perleberg an unsere Redaktion. Den Grund seiner Frage liefert er mit folgender Schilderung gleich mit: „Der Hagebaumarkt macht Samstag um 16 Uhr bis Montag 8 Uhr zu. Dort steht die einzige Aufladestation von der Wemag. Natürlich oh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.