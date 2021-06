Schwimmbad Perleberg : In Perleberg hat der erste Schwimmkurs begonnen

Erstmals wird im Perleberger Schwimmbad ein Schwimmkurs angeboten und auch gut angenommen. Weitere Angebote sollen folgen. Voranmeldungen sind im Bad jederzeit möglich.

Perleberg | Endlich gibt es auch im Perleberger Schwimmbad einen Schwimmkurs. In dieser Woche nutzen zehn Jungen und Mädchen – das Gros von ihnen ist sechs und 7 Jahre alt – dieses Angebot. „Der Bedarf ist da“, sagt Badleiter Frank Möller von der Bäderwelt GmbH. Bisher gab es diese Angebote nur in der Halle in Wittenberge. Ziel ist es, die Erstschwimmart zu er...

