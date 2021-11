Nahversorgung in Perleberg : In einem Jahr schließt Penny seine Filiale in der Ritterstraße

Seit nunmehr drei Jahren kursieren Gerüchte zur Schließung des „kleinen“ Penny in der Perleberger Ritterstraße. Jetzt ist es gewiss: Die Filiale schließt zum 31. Dezember 2022.

Perleberg | Mit der Eröffnung der neuen und größeren Penny-Filiale in der Lindenstraße am 11. Oktober 2018 hieß es immer wieder, dass dann wohl bald die alte und kleinere Filiale in der Ritterstraße schließen würde. Erste Anzeichen und eine Angebotsverschlechterung gab es damals bereits mit dem Umzug der Bäckerei Armster und der Neudorfer Fleischerei in die Linde...

