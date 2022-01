Corona-Inzidenz auf Rekordhöhe : Inzidenz-Wert in der Prignitz steigt erstmals auf über 1000

Der Covid-19-Inzidenzwert hat in der Prignitz erstmals die Marke von 1000 übersprungen. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) lag er am Donnerstag bei 1164,3. Die Lage in den Krankenhäusern bleibt aber stabil.

Prignitz | Der Covid-19-Inzidenzwert hat in der Prignitz erstmals die Marke von 1000 übersprungen. Laut den vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Zahlen lag sie am Donnerstag bei 1164,3. Vor genau einer Woche betrug die Inzidenz im Kreis 650,5. Im Vergleich zum Vortag meldete das RKI für die Prignitz 258 Neuinfektionen. Lage in Krankenhäusern bleibt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.