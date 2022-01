Seit 30 Jahren der Chef : Jürgen Hildebrandt hat 1992 den Familienbetrieb übernommen

Das Kletzker Unternehmen ist in der vierten Generation der Familie Hildebrandt. Vor 30 Jahren übergab Otto Hildebrandt die Landfleischerei an seinen Sohn Jürgen. Mit ihm startete das Unternehmen in die neue Zeit.

Kletzke | In Kletzke ist die Landfleischerei Jürgen Hildebrandt das einzige Unternehmen, das die zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland überstanden hat. Ein Grund ist mit Sicherheit die Bodenständigkeit, die die Hildebrandts seit der Gründung im Jahr 1891 immer hatten, und mit der Jürgen Hildebrandt die Fleischerei inzwischen seit 30 Jahren...

