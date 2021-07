Freizeitzentrum „Effi“ : Jugendliche aus Perleberg im Feriencamp am Rudower See

Drei Wochen lang hat das Perleberger Freizeitzentrum "Effi" zum Jugendcamp am Rudower See eingeladen. Den Jugendlichen hat's gefallen, so dass der Abschied nach jeweils einer Woche manchen schwerfiel.

Lenzen | Die blauen Zelte direkt am Eingang zum Campingplatz am Rudower See fallen gleich ins Auge. Schon in der Früh ist hier richtig Trubel: Die Tischtennisplatte, ein Trampolin, Basketballkörbe oder ein großes „Vier gewinnt“-Spiel werden von den Jugendlichen mit Begeisterung angenommen. Manche Kinder blühen hier regelrecht auf Drei Wochen lang h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.