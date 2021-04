Wittenberger Jungunternehmer : Zeit ist reif für eine digitalisierte Prignitz

Die Jungunternehmer der WhiteLion Agency GmbH sehen noch viel Potenzial für die Region.

Wittenberge | Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Digitalisierung viele Teile des privaten und öffentlichen Lebens erreicht. Videokonferenzen ersetzen die Firmen-Meetings. Das neue Auto kann virtuell in die Garage gestellt werden. Krankschreibungen können über Telefon oder Video erfolgen und das Klick auf "In den Einkaufswagen" passiert schon so nebenbei,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.