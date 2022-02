Bericht des Stadtwehrführers : Kameraden sind im zweiten Corona-Jahr enger zusammengerückt

Auch für die Kameraden der Ortswehren der Stadt Perleberg stand das Jahr 2021 im Zeichen den Corona-Pandemie. Stadtwehrführer Maik Müller blickt auf das Jahr der Einschränkungen zurück, das aber auch Höhepunkte brachte.

Perleberg | Mehr Mitglieder bei der Jugendfeuerwehr, das Sommerfest in Spiegelhagen sowie die Neuanschaffung von Teschnik. Das sind einige Höhepunkte auf die Stadtwehrführer Maik Müller in seinem Bericht vor den Stadtverordneten am Donnerstagabend eingeht. Dabei bestimmte auch bei den Kameraden Corona den Feuerwehralltag. „Trotzdem haben die Ortswehren geplant, k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.