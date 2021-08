Kriterien für Solarparks : Karstädt aufgeschlossen gegenüber grüner Wasserstoff-Produktion

Finanzausschuss der Gemeinde Karstädt mehrheitlich für 15-Hektar-Flächenbegrenzung für künftige Solarparks. Investoren, die grüne Energieträger erzeugen wollen, zeigen Interesse am Karstädter Gewerbegebiet.

Karstädt | Solarpark-Investoren, die Jagd auf Flächen in der Gemeinde Karstädt machen, gibt es zur Genüge. Dem soll mit der Erstellung eines Kriterienkatalogs, den die Investoren zu erfüllen haben, ein Riegel vorgeschoben werden. Doch mittlerweile fragt auch noch eine ganz andere Gruppe von Investoren in der Gemeindeverwaltung an. Wie Wolfgang Fritze vom Bauamt ...

