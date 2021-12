KiJuKuZ Wittenberge : Mit dem Karaoke-Abend zeigt der CSD Prignitz Präsenz

Viele kulturelle Angebote für junge Menschen gibt es in der Prignitz derzeit nicht. Da ist es gut, dass sie die Sache selbst in die Hand nehmen und am Freitagabend einen Karaokeabend auf die Beine stellten.

Wittenberge | Ein Leinwand, auf der Musikvideos aus mindestens vier Jahrzehnten laufen, zwei Mikros, ein Laptop und ein paar Boxen – mehr Ausstattung brauchte es an diesem Abend nicht. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sorgten für den Rest. So herrschte am Karaokeabend im Kinder- und JugendKULTURzentrum Wittenberge (KiJuKuZ) in der Schillerstraße 5A schon um ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.