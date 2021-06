Kind aus Kita verschwunden : Vierjähriger wandert alleine kilometerweit durch Wittenberge

Ein Vierjähriger ist am Dienstag aus einer Wittenberger Kita verschwunden und drei Kilometer weiter in einem Geschäft aufgegriffen worden. Die Eltern machen sich Sorgen wegen der Sicherheit in der Einrichtung.

Wittenberge | Norma-Mitarbeitern in Wittenberge ist am Dienstag gegen 12 Uhr ein vierjähriger Junge aufgefallen, der allein im Geschäft unterwegs war und sich Süßigkeiten einsteckte. Polizeibeamte brachten ihn nach Hause. Dabei erfuhren sie, dass der Junge eigentlich im Kindergarten sein sollte, der drei Kilometer vom Norma Im Horning entfernt liegt. Die Beamten na...

