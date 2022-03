Polizeieinsatz in Wittenberge : Kinder essen Popcorn im Supermarkt ohne zu bezahlen

Als die drei Kinder den Laden verlassen wollten, wurden sie vom Personal angesprochen.

Wittenberge | Das Personal eines Verbrauchermarktes in der Bahnstraße in Wittenberge beobachtete am Montag, den 7. März, gegen 15.40 Uhr drei Kinder, die sich in der Süßwarenabteilung aufhielten. Dort nahmen die Kinder eine Popcorntüte und einen Smoothie aus den Regalen, öffneten die Verpackungen und verzehrten einen Teil des Inhaltes. Anschließend wollten sie den ...

