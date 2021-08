Kita-Neubau kann starten : Grundsteinlegung in Breese in wenigen Wochen

Die ersten Aufträge für die neue Kita in Bresse sind vergeben. Der Grundstein soll in wenigen Wochen gelegt werden. In der Waldschule hat sich in den Ferien viel getan.

Breese | Die Gemeindevertretung Breese hat einstimmig die Aufträge für die ersten drei Gewerke für den Kitaneubau vergeben. „Die Vergabe ist einstimmig erfolgt und liegt im Rahmen unserer Planungen“, sagt Bürgermeister Werner Steiner am Mittwoch auf Prignitzer-Anfrage. „Wir informieren die beauftragten Firmen noch heute und streben einen schnellen Baubeginn an...

