Prignitzer Unternehmen : Kletzker Fleischereimitarbeiter besuchen Schweinezucht in Lübzow

Mitarbeiter der Landfleischerei Jürgen Hildebrandt besuchten den Landwirtschaftsbetrieb Cord-Kruse und informierten sich über die Aufzucht der Tiere. Kunden wollen immer mehr über Herkunft und Aufzucht wissen.

Lübzow | Auswählen. Abwiegen. Einpacken. Fertig. So schnell läuft es an Fleischertheken mittlerweile nicht mehr. Denn mit dem Fleisch gehen auch Fragen über die Theke. Woher kam das Tier? Wie waren die Lebensumstände? Wie die Aufzucht? Auch die Mitarbeiter Landfleischerei Hildebrandt in Kletzke kennen diese Fragen. Seit 1891, also seit nunmehr 130 Jahren, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.