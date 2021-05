Königsgrab bei Seddin : Neuer Aufsatz über Grabungen

In dem Sammelband „Archäologie in Berlin und Brandenburg“ ist ein aktueller Beitrag zum Seddiner Königsgrab erschienen.

Seddin | Die zahlreichen Forschungen zum Königsgrab bei Seddin (Gemeinde Groß Pankow) sind Bestandteil eines neuen Sammelbandes in der Schriftenreihe „Archäologie in Berlin und Brandenburg“. Darauf weist der Perleberger Regionalhistoriker Wolfram Hennies in einer Mitteilung hin. Der neue Band der Schriftenreihe weist demnach auf besondere Funde und Ausgrabu...

