Illegale Treffen in der Prignitz : Flucht vor Polizeibeamten gescheitert

In der Prignitz kam es am Wochenende zu mehreren Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung.

Prignitz | In der Prignitz wurde in mehreren Orten gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen, wie die Polizeidirektion mitteilte. Am Samstag wurden Polizeibeamte zu einer Ruhestörung in eine Wohnung in der Roßstraße in Pritzwalk gerufen. Dabei stellten die Beam...

