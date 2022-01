Krankenhaus Perleberg : Neue Schutzanzüge erleichtern die Arbeit auf der Corona-Station

Das Perleberger Krankenhaus investiert in neue Schutzanzüge. Pfleger und Krankenschwester berichten von ihren Erfahrungen.

Perleberg | Der erste Blick wird zumindest die Älteren an den Thriller "Outbreak – Lautlose Killer" erinnern. In dem Film von 1995 gehrt es um einen tödlichen Virus aus Afrika. Ärzte gehen unter Vollschutz zu ihren Patienten. Schutzanzüge tragen auch Krankenschwestern und -pfleger im Kreiskrankenhaus in Perleberg. Was wie in einem Film aussieht, ist aber die tägliche und reale Arbeit auf der Corona-Station. Die Anzüge sind neu und ersetzen die bisherige Schutzausrüstung. Frische Atemluft Kopfhaube, Overall, FFP3-Maske, Helm mit Schutzvisier und ein doppeltes Paar Handschuhe. So haben wir Schwester Anne-Christin Piehl Weihnachten auf der Station getroffen. Heute trägt die statt der Maske eine Kopfhaube mit großem Visier. Mit einem Gürtel ist an ihrem Rücken ein Gebläse befestigt. "Dadurch bekommen wir gefiltert frische Luft", sagt sie. Das sei eines der größten Vorteile dieser neuen Anzüge. Das bisherige Schutzvisier war oft beschlagen, ergänzt ihr Kollege Pfleger Mathias Kuhlmann. Für Pfleger Robert Lamprecht waren manchmal die Masken zu klein. Er musste zwei übereinander tragen, damit sie wirklich eng anliegen. Das habe das Atmen noch mehr erschwert. Pickel im Gesicht Hinzu kommt: "Die FFP3-Masken sind reine Chemie", sagt Kuhlmann. Es sei ein Unterschied, sie als Besucher für ein oder zwei Stunden zu tragen oder damit täglich acht Stunden lang körperlich schwer zu arbeiten. "Kollege haben häufiger über Kopfschmerzen geklagt", sagt er. Schleimhäute wurden angegriffen. Bei Anne-Christin Piehl war es die Haut. "Ich bekam Ausschlag und Pickel, die ich zuvor nie hatte. Für mich als Frau war das belastend." Seit Mitte Januar können sie die neuen Anzüge nutzen. Alle drei sind zufrieden und sagen übereinstimmend, dass Arbeiten sei leichter geworden. Das Gebläse lasse sich regulieren, so dass die Luftzufuhr je nach Bedarf stärker oder schwächer sein kann. Die Akkus halten bis zu acht Stunden -ausreichend für eine Schicht. Für die Corona-Station stehen sieben dieser neuen Anzüge zur Verfügung. Fünf für die Pflegekräfte, zwei für die Ärzte. Dabei sind die Kopfhauben an Personen gebunden und werden nicht gewechselt. Auch für Mitarbeiter der Intensivstation und der Notaufnahme habe die Klinik solche Anzüge gekauft, sagt Pressesprecherin Jaqueline Braun. Lesen Sie auch: Vom Leid und Sterben der Corona-Patienten: Ein Oberarzt berichtet ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.