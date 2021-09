Krankenhaus Perleberg : Wenn die Seele stolpert

Das Kreiskrankenhaus Perleberg baut seine ambulanten Angebote aus. Neu ist eine orthopädische Praxis in Perleberg, in Wittenberge verbessert sich das urologische und in Pritzwalk das psychotherapeutische Angebot.

Prignitz | Tägliche Sprechstunden, zeitnahe Termine und eine Notfallsprechstunde. All das verspricht Waleed Amin Kotb. Der Urologe führt seit dem 1. März die Facharztpraxis im Gesundheitszentrum Wittenberge. Aus der zunächst halben Stelle wurde am 1. Juli eine ganze. "Deshalb konnten wir unseren Service ausbauen. Jetzt sind deutlich mehr Termine möglich", sagt K...

