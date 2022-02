Corona-Pandemie : Krankenhaus Perleberg veranstaltet Impfaktion

Diese findet am 16. Februar statt. Verabreicht wird der Wirkstoff von Biontech. Termine können online oder über die Hotline gebucht werden.

Perleberg | Im Ärztehaus am Krankenhaus in Perleberg wird am Mittwoch, 16.Februar, eine Impfaktion durchgeführt. Dafür gibt es noch freie Termine. Zwischen 13 und 15.30 Uhr können sich Interessenten ab zwölf Jahren ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung gegen das Coronavirus in der Dobberziner Straße 94 verabreichen lassen. Verimpft wird laut dem Krankenhaus aussch...

