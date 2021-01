Zentrum in Perleberg gefordert : Landrat kritisiert Brandenburger Impfstrategie

Kritisch bewertet Landrat Torsten Uhe die Impfstrategie des Landes. Er sagt: „Das geht so nicht.“

Prignitz | Wenige Worte, aber die Botschaft von Landrat Torsten Uhe ist klar: „Das geht so nicht.“ Uhe kritisiert damit die Impfstrategie des Landes Brandenburg. Der Ist‐Zustand müsse deutlich verbessert werden, so Uhe. Es gebe in der Bevölkerung eine hohe Impfber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.