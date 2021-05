Kulturhaus Wittenberge : Disko-Lifestream aufs heimische Sofa

In Zeiten, in denen es keine öffentlichen Kulturveranstaltungen gibt, sind alternative Lösungen gefragt.

Wittenberge | Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. „Und wenn die Leute nicht in die Clubs können, kommt der Club eben zu ihnen." Ein Konzept, das das „Back to the Oldschool“-Team bereits vor einiger Zeit gestartet hat. Doch einen besonderen Höhepunkt gab es am Freitagabend, als es fünf Stunden einen Livestream der Crew gab. Dazu hat sich der Große Saal d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.