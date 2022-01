Kulturkombinat Perleberg : Spanische Nacht mit Flamenco und Tapas im Atelier

Das Perleberger Kulturkombinat hat einmal mehr in Pandemie-Zeiten für ein Stückchen Kultur in der Rolandstadt gesorgt. In der Spanischen Nacht sprang von Beginn an der musikalische Funke auf das Publikum über.

Perleberg | Spanisches Flair zog wieder einmal ins Atelier des Kulturkombinates am Hohen Ende 25 ein. Am Sonnabend begeisterten Sabine Jordan y Compañia die Zuschauer. Mit ihren Flamenco-Klängen kommen sie beim Publikum an, nehmen sie mit auf eine Reise nach Spanien. Und es dauert nicht lange, da springt der musikalische Funke auf die Gäste über. So bewegen sich ...

