Nahverkehr in der Prignitz : Mehr Busse sind nicht in Sicht

Bis 2026 wird es wohl keine wesentlichen Veränderungen im Nahverkehr der Prignitz geben. Daran ändern auch Geldreserven des Landes nichts.

Prignitz | Keine zusätzlichen Busse, keine zusätzlichen Fahrten oder Verbindungen. Im Öffentlichen Nahverkehr des Landkreises stehen mittelfristig keine wesentlichen Veränderungen an. Das sagt der zuständige Sachbereichsleiter Andreas Much. Daran ändern wohl auch Geldreserven des Landes nichts. Von denen habe der Kreis offiziell nicht einmal Kenntnis, sagt Much....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.