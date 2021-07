Hilfe für Flutkatastrophe : Landkreis spendet 100.000 Euro für Wiederaufbau nach Flut

Jetzt ist die Zeit zum Helfen, lässt der Prignitzer Landrat Torsten Uhe verlauten. Das Geld soll den Opfern der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zugute kommen.

Prignitz | Der Landkreis Prignitz überweist 100.000 Euro in die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebiete in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Über diese Soforthilfe haben sich Landrat Torsten Uhe, der Kreistagsvorsitzende Harald Pohle und die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages am Donnerstag verständigt, wie es am Freitag aus dem Büro des Landra...

