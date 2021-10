Gerätehaus Wootz wird Atelier : „Leben in der Sperrzone“ - Feuerwehrhaus Wootz wird zum Atelier

Die Gemeinde Lenzerwische will das ehemalige Feuerwehrhaus in Wootz zu einem „Atelier für Geschichte und Kunst“ mit Mitteln aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR umbauen.

Wootz | Die Gemeinde Lenzerwische will das alte und derzeit leerstehende Feuerwehrhaus in Wootz zu einem „Atelier für Geschichte und Kunst“ umbauen. Dafür fließen Fördermittel vom Land Brandenburg aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR, Insgesamt wird Lenzerwische 76.000 Euro erhalten. Das Gebäude liegt direkt an der B 19...

