Polizeieinsatz in Perleberg : Zwei Leitpfosten gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten zwei Leitpfosten im Bereich Lanzer Chaussee.

Perleberg | Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwei Leitpfosten im Bereich der Lanzer Chaussee in Perleberg entwendet. Durch den Diebstahl der Pfosten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.