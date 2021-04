In Lenzen und Karstädt : Corona-Pandemie bremst die Prignitzer Tafel aus

Der Prignitzer Tafel e. V. hat seine Ausgabestellen in Lenzen und Karstädt bis auf Weiteres geschlossen.

Karstädt/Lenzen | Wenn man beim Prignitzer Tafel e. V. in der Straße der Freundschaft 2 in Karstädt klingelt, öffnet niemand. „Weiß jemand, warum die Tafel in Karstädt geschlossen ist. Wir haben hier schließlich 35 Bedürftige, die dort hingegangen sind", richtet die Karstädter Abgeordnete, Inge Kern, auf der Gemeindevertretersitzung ihre Frage an ihre Mitstreiter und a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.