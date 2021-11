Lehreraustausch in Spanien : Wittenberger Stippvisite an einer spanischen Sprachenschule

Liane Richter ist nach einem zweiwöchigen Lehreraustausch zurück aus Spanien und berichtet von ihren Erlebnissen.

Wittenberge | Die Spanier lieben Fremdsprachen. Mehr als die Deutschen und das in allen Generationen. Diese Erfahrung hat Liane Richter gemacht. Die Lehrerin am Oberstufenzentrum in Wittenberge ist nach einem zweiwöchigen Lehreraustausch zurück in ihrer Heimat. 22 Fremdsprachen stehen zur Auswahl Fremdsprachen sind nicht nur ihr Beruf, sondern auch eine Leide...

