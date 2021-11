Shopping im Lichterglanz : Perleberger nutzen verlängerte Einkaufsmöglichkeit

Eine Absage stand im Raum, aber dann entschied sich die Stadt nur fürs „Abspecken“. Lichterfest und Shopping im Lichterglanz konnten stattfinden. Die Perleberger nahmen es dankend an.

Perleberg | Das Aufatmen war groß. Bei Händlern und Perlebergern. Zwar mussten einige Programmpunkte gestrichen werden, aber Lichterfest und Shopping im Lichterglanz konnten am Sonnabend stattfinden. Eine städtische Tradition am Abend vor dem 1. Advent. Die Light-Variante konnte überzeugen und lockte in die Innenstadt. Weihnachtliche Klänge in Sankt Jacobi ...

