Landratswahl Prignitz : Kandidat aus der rechten Szene

Mario Schulz will Landrat der Prignitz werden. Er will als Einzelbewerber antreten. Schulz stammt aus der rechtsextremen Szene und ist als Kreistagsabgeordneter aus dem Parlament geflogen.

Prignitz | Zwei Einzelbewerber wollen in der Prignitz Landrat werden. Einer von ihnen ist der Landwirt Mario Schulz. Aktuell tritt Schulz als Versammlungsleiter der rechtsextremen Partei Der III. Weg in der Prignitz in Erscheinung. Er hatte nach unseren Informationen die zwei bisherigen Proteste und auch die morgige Kundgebung in Wittenberge angemeldet. Seine po...

