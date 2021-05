Messerangriff vor Döner-Imbiss : Gericht wartet vergebens auf Angeklagten

Die Verhandlung zum tödlichen Messerangriff vor einem Perleberger Döner-Imbiss sollte eigentlich am Donnerstag fortgeführt werden. Der Angeklagte erscheint nicht vor Gericht. Es wird Untersuchungshaft angeordnet.

Neuruppin/Perleberg | Bis jetzt war Hasan S. auf freiem Fuß. Gestern nun ordnete die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin die Untersuchungshaft für den Angeklagten an. Anlass für diese Maßnahme war, dass er nicht zur Verhandlung gekommen war. Sein Bruder Hüseyin S. war da. Er sitzt bereits im Gefängnis, weil er am 24. Oktober vergangenen Jahres in Perleber...

