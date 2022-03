Tierpark Perleberg : Das Naturhotel „Hubertus“ kehrt zurück

Seit November 2021 war die „Kleine Residenz“ am Tierpark geschlossen. Am Osterwochenende wird das Hotel und die dazugehörige Gaststätte wieder ihren Betrieb aufnehmen. Dann auch wieder unter dem Namen „Hubertus“.

Perleberg | Es kam, wie es sich die GWG Wohnungsgesellschaft mbH Perleberg/Karstädt als Eigentümer gewünscht hatte. Der stille Abschied der „Kleinen Residenz“ am Tierpark in Perleberg war nur von kurzer Dauer. Im vergangenen November schlossen das Hotel und die Gaststätte. Jetzt steht die Neueröffnung an. Ronald Otto, Geschäftsführer der GWG, hatte die Gastron...

