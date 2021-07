Integration in der Prignitz : Mit Rap gegen Ausgrenzung und Radikalisierung

Was die Aufgabe eines "Respect Coach" ist und weshalb Rap gegen Ausgrenzung helfen kann, erläutert Mohammed Mando beim Sommerfest der Integrationsakteure EvaMigrA und Stephanus Stiftung in Wittenberge.

Wittenberge | Der Duft von Kaffee und süßem Gebäck erfüllt am Freitagnachmittag den Garten des Evangelischen Gemeindehauses in der Perleberger Straße in Wittenberge. Reges Treiben, bunte Stände und selbstgebackene arabische Köstlichkeiten vermittelten das Gefühl eines Sommerfestes. Zwei Prignitzer Migrationsberater hatten geladen, um ihre Arbeit der lokalen Politik...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.