Einwohnerversammlung in Lübzow : Ute Piepenhagen ist neue Ortsvorsteherin

Beate Groschinski hatte bisher das Amt der Ortsvorsteherin von Lübzow inne. Sie stellte sich nicht zur Wiederwahl. Mit Ute Piepenhagen hat der Perleberger Dorfteil wieder eine Frau an der Spitze.

Lübzow | In Lübzow bleibt eine Frau Ortsvorsteherin. Am Donnerstagabend wurde Ute Piepenhagen in dieses Amt gewählt. Sie folgt Beate Groschinski, die nicht mehr zur Wahl angetreten war. Statt Gegenkandidatin, einzige Kandidatin Ute Piepenhagen hatte sich bereits im Vorfeld der Wahlen entschieden, zu kandidieren. Da wusste sie noch nicht, dass die bisheri...

