SV Blau-Weiß I Spitzenreiter : Perleberger Mixed-Volleyballer das Maß der Dinge

Die Mixed-Volleyballer des SV Blau-Weiß Perleberg I sind in der Kreisliga im Moment nicht zu stoppen. Sie besiegten den amtierenden Kreismeister VfV Pritzwalk 3:1 und gewannen auch das Vereinsduell gegen Blau-Weiß II 3:0

Prignitz | Das Volleyball-Team des SV Blau-Weiß Perleberg I bleibt in der Prignitzer Mixed-Kreisliga das Maß der Dinge. Die Perleberger besiegten in einem Nachholspiel den amtierenden Kreismeister VfV Pritzwalk mit 3:1-Sätzen und stehen weiter an der Tabellenspitze. In Lauerstellung liegt das Team der TPBS Pritzwalk, das erst zwei Spiele absolviert hat und dabei...

