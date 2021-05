Nabu Rühstädt : Paradiesisches Gemüse in der Prignitz anpflanzen

Sie heißen Paradiesäpfel, Paradeiser, Goldäpfel oder gar Liebesäpfel - Tomaten sind vom Speiseplan hierzulande unentbehrlich. Ellen Beuster vom Nabu in Rühstädt stellt das beliebteste Gemüse der Deutschen vor.

Rühstädt | Mit knapp 30 Kilogramm jährlich verspeisen die Deutschen das rote Fruchtgemüse dank Folie und Globalisierung das ganze Jahr über, weiß Ellen Beuster, Mitarbeiterin beim Nabu-Besucherzentrum in Rühstädt. Doch am besten schmecken sie frisch vom Strauch direkt in den Mund. Mit ihrem meist süßlichen Geschmack sind sie sogar bei Kindern beliebt und ein ges...

