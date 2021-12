Orgelmusik mit Bach und Abba : Nico Wieditz bringt moderne Orgelklänge in die Perleberger Kirche

Nico Wieditz will Kirchen für moderne Musik öffnen. Wie dies gelingt, zeigte er am Sonnabend mit einem Konzert in der St. Jacobi-Kirche Perleberg.

Perleberg | Ein Orgelkonzert in der Kirche ist eher etwas für Klassik-Freunde und ältere Semester, so die landläufige Meinung. Nico Wieditz bewies am Sonnabend in der Perleberger St. Jacobi-Kirche das Gegenteil. „Starlights Live“ begeisterte ein Publikum von Jugendlichen bis hin zu Senioren. Rund 150 Zuhörer waren gekommen, mehr ließen unter 2G die Hygienerege...

