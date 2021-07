Oldtimertreffen in Rolandstadt : Ratternde Motoren erfüllen Perleberg

Das Oldtimertreffen in Perleberg war ein voller Erfolg. Neben Oldtimern und Militärfahrzeugen gab es auch in einer Sonderausstellung für die zahlreichen Besucher einiges zu sehen.

Perleberg | Überall knattert und rattert es. Musik dringt aus den Lautsprechern. Militärfahrzeuge, Oldtimer und Motorräder ziehen an einem vorbei. So viel Action hat der Flugplatz in Perleberg schon lange nicht mehr erlebt. Das Oldtimertreffen ist ein voller Erfolg, zieht Schaulustige und Interessierte aus ganz Deutschland an. Gleich zwei Veranstaltungen könne...

