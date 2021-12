Neueröffnung in Wittenberge : „Augenblicke“ jetzt mit zwei Filialen in der Bahnstraße vertreten

Während sich Annett Schulz in der Bahnstraße 39 ganz auf Brillen konzentrieren möchte, hat sie in der Hausnummer 6 der Hörakustik einen eigenen Bereich geschaffen.

Wittenberge | Es kommt nicht oft vor, dass ein Geschäft eine zweite Filiale gleich in derselben Straße eröffnet. Nun erstreckt sich die Bahnstraße in Wittenberge eine größere Distanz und zwischen der Hausnummer 39 und der 6 liegen einige Meter. Ausschlaggebend für Annett Schulz seien aber die neuen Einkaufsmöglichkeiten in der oberen Bahnstraße und die damit verbun...

