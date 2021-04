Ortsdurchfahrt Garz : Bis Oktober ist die B 107 voll gesperrt

Die Bauarbeiten an der B 107 werden fortgesetzt. Am 3. Mai beginnen die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt von Garz.

Garz | Bürgermeisterin Anja Kramer hat im Umweltausschuss der Gemeinde Plattenburg mitgeteilt, dass die Ortsdurchfahrt Garz im Zuge der B 107 ab 3. Mai bis Ende Oktober erneuert wird. Das bestätigte Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetrieb Straßenwesen auf „Prignitzer Anfrage". Baubeginn am 3. Mai um 8 Uhr „Die Bauarbeiten beginnen am 3. Mai um ...

