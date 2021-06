Störung bei der PVU : Wasserrohrbruch in Groß Buchholz betrifft 300 Einwohner

In Groß Buchholz ist am Morgen ein Wasserrohr gebrochen. Die Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH versucht seitdem, die Leitung wieder zu reparieren. 300 Einwohner waren in drei Dörfern ohne Wasser.

Groß Buchholz | Am Morgen kam der Schreck. Im Perleberger Ortsteil Groß Buchholz ist ein Wasserrohr gebrochen. „Wir haben gegen 7.30 Uhr den Hinweis auf eine Wasserstörung bekommen“, erklärt Holger Lossin, Geschäftsführer der Prignitzer Energie- und Wasserversorgungsunternehmen GmbH auf „Prignitzer"-Nachfrage. Es sei eine 200er Leitung betroffen wesen. „Das ist schon...

