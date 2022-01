Wittenberger Pendler : Bahn ersetzt Flixtrain von Hamburg nach Berlin

Flixtrain hatte die für Pendler wichtige Verbindung 16.51 Uhr ab Hamburg nach Berlin kurzfristig eingestellt. Jetzt hilft die Deutsche Bahn.

Prignitz | Aktuell stehen sich die Pendler am Hamburger Hauptbahnhof im Feierabendverkehr die Beine in den Bauch. Denn ein wichtiger Pendlerzug wurde von Flixtrain gestrichen und fährt seit dem 10. Januar nicht mehr in Richtung Berlin. Doch ab dem 31. Januar soll es diese Verbindung wieder geben. Dann übernimmt die Deutsche Bahn die Strecke von Hamburg nach Berl...

