Neues Angebot in Perleberg : Alltagsbegleiter - Wo der Pflegedienst aufhört

Zwei Perlebergerinnen wollen die Menschen mit Herz und Hand im Alltag begleiten. Da, wo die Pflege keine Zeit hat, wollen sie ansetzen. Sie wollen Gesprächspartner sein, Helfer im Haushalt oder Hilfe im Alltag.

Perleberg | Einkaufen gehen, Termine wahrnehmen, Ansprechpartner und Hilfe im Alltag sein - Anika Benecke und Stefanie Wilke stellen sich einer neuen Herausforderung. Sie haben ihre bisherigen Tätigkeiten an den Nagel gehängt und den Weg in die Selbstständigkeit beschritten. Im August starten sie in Perleberg mit ihrer GbR als „Alltagsbegleiter mit Herz und Hand“...

