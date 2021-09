Stadtentwicklung in Perleberg : Ideen für einen Bikerpark in Perleberg nehmen Gestalt an

Nach einem fraktionsübergreifenden Antrag von FDP, SPD und CDU über die Möglichkeit zur Errichtung eines Dirt- oder Bikeparks in Perleberg, hat sich die Verwaltung damit befasst. Antje Hartwig hat die Ideen vorgetragen.

Perleberg | Die Stadt Perleberg favorisiert einen Asphalt-Pumptrack als Bikepark auf dem Festplatz in der Quitzower Straße. So das Fazit nach den ausführlichen Informationen von Antje Hartwig vom Sachbereich Umwelt der Stadtverwaltung im Stadtentwicklungsausschuss am Dienstagabend. Vorangegangen war dem ein Antrag der FDP, der SPD- und der CDU-Fraktion zur mög...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.