Austausch Perleberg/Manahawkin : „Komme gern wieder nach Perleberg!“

Am 22. März musste der amerikanische Austauschschüler Shohislombeck Solijonov coronabedingt Deutschland verlassen.

Avatar_prignitzer von René Hill

22. Dezember 2020, 15:00 Uhr

Perleberg/Manahawkin | Der König - so wurde Shohislombeck Solijonov während seines Aufenthaltes am Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium genannt - musste am 20. März Deutschland wieder verlassen. Corona zwang den amerikanischen Austausschüler, vorzeitig das Schuljahr am Gymnasium zu beenden und wieder nach Hause zu fahren.

Wir sind mit Shohislombeck Solijonov per Videotelefonie verabredet. Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt sitzt der 18-Jährige vor seinem Computer. Die Freude, wieder vertraute Personen zu sehen und zu sprechen, ist ihm anzusehen. Und wie geht es ihm wollen wir wissen?

"Es ist schon besser als im Frühjahr", sagt Shohislombeck. "Zur Zeit haben wir Wechselunterricht. Das heißt: Ich bin einen Tag in der Schule und einen Tag löse ich zu Hause meine Aufgaben." So ist er jede Woche zwei bis drei Tage in der Schule. Der junge Mann aus Manahawkin an der Ostküste der USA muss unter diesen Bedingungen sein letztes Highschooljahr meistern. Danach wird er an ein College wechseln. "Ich mache dann im nächsten Jahr mein American College Testing" (ACT), erzählt er. Dieses sei mit unserem Abitur vergleichbar, es ist der amerikanische Leistungstest für die Hochschulreife. Der 18-Jährige ist ehrlich, wenn er sagt, dass es ihm schwerer falle als gedacht. Ein wenig versucht er sich beim Sport, dem American Football, abzulenken.

Heimlich mit dem Freund getroffen

Nach seiner Rückkehr hatte er den Eindruck, dass das mit Corona nicht so schlimm sei. Doch dann breitete sich die Krankheit auch im Bundesstaat New Jersey und in seinem Heimatort Manahawkin rasant aus. Es kam der Lockdown. Soziale Kontakte waren nicht mehr wie gewohnt möglich. "Mein bester Freund und ich haben uns heimlich in der Nacht getroffen", erzählt Shohislombeck Solijonov über seine damaligen Erlebnisse. Seine Eltern wollten nicht, dass er sich mit anderen trifft. Ob er denn in dieser Zeit auch auf Partys war, wollen wir wissen. "Nein", sagt er. Schließlich müsse er sich auf den ACT vorbereiten.

Masken in der Schule

Auf die Highschool, die Shohislombeck besucht, gehen 2500 Schüler. "Wenn wir in der Schule sind, müssen auch wir im Unterricht Masken tragen", erzählt er. "Doch durch die Teilung der Klassen hat die größte Klasse gerade einmal 15 Schüler, in einigen sind sogar nur zwei bis drei Schüler im Unterricht. Da können wir den nötigen Abstand halten." Die Coronasituation werde an der Schule total überwacht, berichtet Shohislombeck. "Wenn ein Fall ausbricht, beginnt sofort die Nachverfolgung. Hängen die aufgetretenen Fälle unmittelbar miteinander zusammen, müssen die Betroffenen in Quarantäne. Doch wenn zwei Fälle auftreten, die nicht miteinander verbunden sind, muss die Schule runtergefahren und geschlossen werden."

Aktuell gibt es in seinem Landkreis Ocean Country 22 345 registrierte Corona-Fälle, verstorben sind inzwischen 1130 Menschen an oder mit dem Virus. Insgesamt hat der Landkreis über 500 000 Einwohner.

Gute Erinnerungen an Deutschland

Shohislombeck Solijonov wünscht sich, wie viele Menschen auf der ganzen Welt, dass Corona bald vorbei ist. Denn er möchte sobald wie möglich seine Freunde in Deutschland wieder besuchen. "Ich erinnere mich gern an die Zeit bei euch", sagt er. Er ist dankbar, dass einige seiner Mitschüler, wie Philipp Falkenhagen, bis heute mit ihm den Kontakt halten, sich austauschen. "Immer wenn ich mein Handy in der Hand habe, sehe ich mir die Fotos von meinem Aufenthalt an und viele schöne Erinnerungen kommen hoch."

Seine internationalen Kontakte haben seinen Wunsch, Politik und Internationales Recht zu studieren, gestärkt. "Ich habe mich an der Standford Universität beworben", erzählt Shohislombeck. "Drückt mir die Daumen", schiebt er lachend hinterher, denn dort würden nur vier Prozent aller Bewerber angenommen.

Doch bis das alles soweit ist, hoffen er und seine Perleberger Freunde auf ein Wiedersehen. Dabei ist ihnen egal, ob an der Stepenitz oder in New Jersey, Hautsache wieder live. Da sind sie sich einig.

