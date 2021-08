Städte feiern gemeinsam : Perleberg und Wittenberge laden zum „Rendezvous mit Nachbarn“

Am 24. und 25. September feiern Perleberg und Wittenberge gemeinsam unter dem Motto "Rendezvous mit Nachbarn". Dabei präsentieren sich ausschließlich regionale Künstler - dank einer Sonderförderung des Bundes.

Perleberg/Wittenberge | Perleberg und Wittenberge feiern gemeinsam – und treffen sich am 24. und 25. September zum „Rendezvous mit Nachbarn“. Der Veranstaltungsort liegt auf halber Strecke zwischen beiden Städten. Die Party steigt auf der Festwiese am Perleberger Stadtwald in Richtung Wittenberge. Darüber informierte Perlebergs Kulturamtsleiter Frank Riedel im Kulturausschus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.