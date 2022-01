Neue Impfaktion : Krankenhaus Perleberg schaltet Impftermine frei

Das Kreiskrankenhaus Perleberg führt erneut einen Impftag durch. Die Termine werden morgen frei geschaltet.

Perleberg | Das Kreiskrankenhaus Prignitz führt sein Impfangebot fort. Am 26. Januar gibt es die nächste Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen, teilt Pressesprecherin Jaqueline Braun mit. Das Angebot richtet sich an Erwachsene und an Kinder ab zwölf Jahren. Termin vereinbaren Von 7.30 bis 16 Uhr wird geimpft. Es sind Erst-, aber auch Zweit- und Dr...

